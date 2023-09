Nasser Al Khelaifi es, posiblemente, uno de los personajes más polémicos del fútbol europeo. Cada tanto saltan sobre él informaciones sobre presuntas controversias. Por ejemplo, viene de estar envuelto en discusiones con Kylian Mbappé por la renovación del contrato y ahora trascendió una grave acusación por parte de exrepresentante de Marco Verratti.

Resulta que el agente reveló que hace un tiempo tenía avanzada la transferencia del volante italiano del París Saint-Germain al Fútbol Club Barcelona, operación que, sin lugar a dudas, iba a hacer que el futbolista diera el paso más trascendente de su carrera y, a la vez, que revalorizara su ficha en el mercado. No obstante, el empresario qatarí habría frenado las conversaciones.

“La actitud del PSG es siempre de chantaje. Decidimos ir a Barcelona. Evidentemente esto no agradó al emir. Nasser Al Khelaïfi incluso me dijo que si seguía intentando hacer la operación con el Barça, Verratti me iba a dejar. Y así fue como sucedió. Probablemente Marco estaba asustado, no lo admitiría, pero así son las cosas”, contó Donato Di Campli en una entrevista que le otorgó a Relevo.

Eso no fue lo único importante que expresó el manager que supo trabajar para Marco Verratti sobre Nasser Al Khelaifi. Además, amplió su declaración: ”Con algunos representantes es un caballero, con otros trata de ni siquiera cruzarse. Sé que personalmente ha pedido las cabezas de varios agentes y lo peor es que tiende a conseguir lo que quiere”.

Por otra parte, pero en esa misma línea, Foot Mercato amplificó unas palabras del ex editor jefe de L’Equipe, que manifestó claramente que fue presionado en más de una ocasión por Al Khelaifi. “Me pasó varias veces que di información que el club lo consideró perjudicial y pidió mi cabeza en el periódico. La gente a su alrededor me ha expresado su enojo, siempre que puede usa su poder para intimidar y generalmente lo logra. Recordemos que el club capitalino había vetado en 2018 la entrada de determinados periodistas de esta redacción durante varias ruedas de prensa”.