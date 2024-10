David Beckham, una vez más, se deshizo en elogios para con Lionel Messi. Desde el primer momento en que se supo que el argentino desembarcaría en el Inter Miami de la MLS, el inglés no tuvo más que palabras de agradecimiento, pues es consciente de que su presencia jerarquiza la institución y al fútbol de los Estados Unidos.

Así lo dijo en una conversación con su ex compañero en el Manchester United y en la Selección de Inglaterra Rio Ferdinand, en una entrevista que se publicó en el canal de YouTube del ex defensor: ”Leo es como un regalo. Quería hacer algo por Estados Unidos porque me dio mucho y llevar a Leo para que inspire a la próxima generación de jugadores del país era lo que quería hacer. No puedo creer tener un jugador así, me sigo emocionando cuando lo veo jugar en mi equipo”.

Del mismo modo, David Beckham manifestó que el Campeón del Mundo es un buen ejemplo y una gran influencia para la nueva generación de futbolistas del Inter Miami y de la Major League Soccer: ”Leo es bueno enseñando a los jugadores jóvenes, a los chicos de la academia. Todavía tiene hambre de campeonatos”.

La anécdota de David Beckham sobre el primer entrenamiento de Lionel Messi en el Inter Miami

El momento más destacado de la conversación de David Beckham con Río Ferdinand, dentro de lo que fue referirse a Lionel Messi, fue cuando el propietario del Inter Miami contó su asombro por el horario en el que llegó la Pulga a su primer entrenamiento. ”Tenía que estar a las 10 de la mañana y se presentó 6:50”, reveló el ex Manchester United, Real Madrid, Milan y PSG.

Lionel Messi vuelve a la actividad con el Inter Miami

Tras su gran participación en la Selección Argentina (anotó tres goles vs. Bolivia por la fecha 10 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas), Lionel Messi vuelve al Inter Miami en donde se preparará para el último compromiso correspondiente al calendario de la temporada regular de la Conferencia Este de la MLS.

Será este sábado 19 de octubre en el Chase Stadium frente a New England Revolution, un encuentro que, para el primer objetivo de los dirigidos por Gerardo Martino no cambiará nada, puesto que ya se adjudicó el primer puesto de la tabla de posiciones de su zona y, además, ya consiguió ser el equipo con más puntos en esta primera fase de la competencia entre las dos conferencias (por eso se adjudicó la Supporters’ Shield).

No obstante, el Inter Miami tendrá la oportunidad de alcanzar un total de 74 puntos, número que puede ser récord absoluto en una temporada regular. Incluso, el que ostenta la mayor marca de cosecha de unidades es su rival de turno, New England Revolution, que ya eliminado del certamen actual, buscará defender los 73 puntos obtenidos en 2018.

Lionel Messi puede convertirse en el máximo goleador de la historia del Inter Miami vs. New England Revolution

Con apenas un gol más, Lionel Messi igualará a Leonardo Campana, compañero suyo y, por el momento, máximo goleador de la historia del Inter Miami. Por lo que con un doblete vs. New England Revolution le alcanzará para pasar al delantero ecuatoriano y quedar en soledad en la cima de esta clasificación.