Wander Franco: Novia y por qué no juega en Tampa Bay Rays

Wander Franco ha sido motivo de noticia durante los últimos días en la MLB, a tal punto de ser apartado de Tampa Bay Rays, retirado de todas las promociones publicitarias del equipo y recientemente, ser colocado en licencia administrativa por parte del máximo ente rector del beisbol, pero, ¿a qué se debe todo esto?

Hace semanas, se hicieron públicos alegatos que indican una presunta relación con menores de edad por parte del pelotero estrella de los Rays. En ese sentido, la Procuraduría General de República Dominicana (PGR) ha revelado que Franco cuenta con una acusación presentada ante tribunales relacionada a una adolescente de 17 años y otra de 14.

Además, según indican fuentes de ESPN, el pelotero fue citado en tres ocasiones a rendir declaración y hacer acto de su legítimo derecho a la defensa. Sin embargo, no se presentó ante la corte. Ante ello, tanto autoridades de MLB como de República Dominicana mantienen una investigación en curso.

Wander Franco: Novia

Desde 2021, Wander Franco figura casado con quien desde hace años ha sido su novia y pareja sentimental que se mantenía en el anonimato hasta que el medio The Daily Mail dio a conocer el nombre de su esposa: Rachelly Paulino, de 21 años de edad.

Sin embargo, la polémica no giro en torno a ella, si no a la adolescente de, aparentemente, 14 años de edad luego de la revelación de fotografías donde el pelotero la besa en el cachete. Estas acusaciones (aún por confirmar) se han convertido en el porqué no juega Wander Franco con Tampa Bay Rays actualmente.