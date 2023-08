La revolución por Lionel Messi no para en los Estados Unidos. A la inédita demanda de las camisetas del Inter Miami -a tal punto que provocó problemas en la marca que fabrica y comercializa las prendas por no dar a basto con la producción- y al insaciable expendio de tickets para los encuentros del Inter Miami (no alcanzan las ubicaciones ante el excesivo pedido de entradas), se le añade la catarata de solicitudes de suscripciones que está recibiendo Apple TV.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV

La reconocida empresa líder en tecnología está fascinada con el interés que causa en el público el acceso a la transmisión de los encuentros del elenco de Florida desde que se confirmó el arribo del Campeón del Mundo. De hecho, Tim Cook, CEO de la firma en cuestión, reconoció que el registró está por encima de lo previsto.

“En cuanto a la MLS, no podríamos estar más contentos por cómo va la asociación. Aunque es aún temprano, estamos superando nuestras expectativas en términos de suscriptores y el hecho de que Lionel Messi se haya unido a Inter Miami nos ha ayudado bastante. Estamos muy emocionados al respecto”, explicó el director ejecutivo de Apple en una conferencia con analistas realizada la semana pasada con el fin de evaluar las estadísticas trimestrales.

Al respecto, Cook amplió: “En el último trimestre, hemos alcanzado un hito importante y superamos mil millones de suscriptores de pago en los servicios de nuestra plataforma, aumentando en 150 millones durante los últimos 12 meses y casi duplicando el número de suscripciones de pago que teníamos hace tan solo 3 años”.

Cabe recordar que Apple cerró con la Major League Soccer para tener la exclusividad de la transmisión de los partidos por 10 años a cambio de un total de 2.500 millones de dólares, cifra que hoy permite pensar que la podrá amortizar rápidamente visto el ritmo con el que la gente requiere su usuario para ver en vivo y en directo los partidos de Lionel Messi.