Martino responde si Messi jugará la final de la US Open Cup Inter Miami vs. Houston Dynamo

No se había sentado en la conferencia de prensa y ya sabía que sería una de las primeras preguntas. Inter Miami dejó pasar una oportunidad de oro para acercarse a los posiciones que clasifican a los MLS Playoffs 2023, y tras el empate 1 a 1 contra Orlando City, a Gerardo Martino le preguntaron si Lionel Messi jugará la final de la US Open Cup 2023 vs. Houston Dynamo.

Inter Miami se fue arriba en el marcador con un gol de David Ruiz al minuto 7 del segundo tiempo y de inmediato apareció la tabla de posiciones. El equipo, que no contó con Leo Messi por una fatiga en el músculo posterior derecho, llegó a estar en la posición 11, pero…

Ducan Mcguire puso el 1 a 1 para que Orlando City empatara el clásico del sur de California. La igualdad quedó firmada tras los más de 90 minutos de juego y en Inter Miami ya tienen puesta la cabeza en la final de la US Open Cup 2023 del próximo miércoles 27 de septiembre. ¿Llega Messi? ‘El Tata’ Martino respondió, pero…

Martino responde si Messi jugará la final de la US Open Cup 2023

A Lionel Messi le está molestando una cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha y por ese motivo pidió el cambio al minuto 37 del primer tiempo en la goleada 4 a 0 contra Toronto FC del 20 de septiembre. Con 7 días para descansar, la presencia de Leo en la final de la US Open Cup Inter Miami vs. Houston Dynamo es la gran duda según el entrenador Gerardo Martino.

En la conferencia de prensa tras el empate contra Orlando City del 24 de septiembre, ‘El Tata’ Martino respondió sobre si jugará Messi la final de la US Open Cup 2023 que “vamos a ver eso día a día. Hablaré con él a ver qué me dice y cómo se siente. No es una decisión fácil. Pasará tiempo hasta que tomemos la mejor decisión (…) Es muy difícil determinar el porcentaje de su presencia, porque es una decisión difícil, sobre todo por los riesgos futuros“.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.