La recta final de la temporada MLS 2023 llega cargada de partidos para Inter Miami. En 14 días jugarán cinco encuentros y cuando más necesitaban de la máxima estrella del equipo, Lionel Messi, ya se confirmó una mala noticia para David Beckham y los hermanos Mas.

Inter Miami goleó 4 a 0 a Toronto FC en una de las victorias más dolorosas del equipo. Tanto Leo Messi como Jordi Alba no terminaron el partido y salieron con molestias musculares en el primer tiempo. Mínimo se perderán un partido según confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

En vísperas de que la incertidumbre no estuviera rondando los pasillos de las instalaciones de Inter Miami, Messi se adelantó a realizarse los exámenes médicos y ya se confirmó que no sufrió ninguna lesión en el músculo posterior de la pierna derecha. Sobre este tema no fue la mala noticia que recibieron David Beckham y compañía.

Oficial: La mala noticia que Beckham recibió sobre Messi para las finales de Inter Miami

La siguiente fecha FIFA llega en medio de las dos últimas finales que jugará Inter Miami para clasificar a los Playoffs 2023 y si nada extraordinario ocurre, Lionel Messi será convocado por la Selección Argentina. Aquí llegó la noticia oficial que no es nada buena para el equipo norteamericano.

Gastón Edul, periodista de TyC Sports, publicó los horarios oficiales de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Selección Argentina jugará el jueves 12 de octubre contra Paraguay a las 20:00 ET (21:00 ARG) y el martes 17 del mismo mes frente a Perú en Lima a las 22:00 ET (23:00 ARG). Dicho esto, la mala noticia es que Leo Messi se perdería al menos el partido Inter Miami vs. Charlotte FC del miércoles 18 de octubre y si deciden darle más descanso tampoco estaría en el duelo contra este mismo rival el sábado 21. ¿Se complica la clasificación a los MLS Playoffs 2023?

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.