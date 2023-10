Es un Lionel Messi diferente. La sonrisa volvió aparecer en la cancha y a la hora de contar cómo fue su adaptación al vestuario de Inter Miami, Leo le envió un palito al PSG por no pasarla nada bien durante los dos años en los que jugó con Kylian Mbappé y compañía.

Uno de los objetivos que tenía Messi al firmar con Inter Miami era volver a ser feliz en un campo de juego. ¿Lo ha conseguido en menos de cuatro meses? Claro que sí. El jugador argentino lo confesó en su serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) con una indirecta para el París Saint-Germain.

El 8 de agosto de 2021 quedará grabado en la historia del fútbol mundial como el día en el que Leo Messi se despidió del FC Barcelona en una conferencia de prensa más que emotiva. La llegada al PSG no fue planeada, se dio por lo rápido del negocio y eso al final le terminó costando al jugador argentino.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole (colegio)”, le dijo Lionel Messi a los diarios Sport y Mundo Deportivo el 7 de junio de 2023 sobre su paso por el París Saint-Germain. Ahora, Leo la pasa mucho mejor en Inter Miami.

El palito de Messi contra el PSG por el vestuario de Inter Miami

“Encontré un vestuario muy sano, muy buena gente, gente muy joven. La idea desde el primer día estaba clara intentando aportar siempre para mejorar en lo que pueda. Como siempre, dando ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha. La verdad que fue muy natural (la adaptación), muy sencillo, porque hay buena gente y, cuando hay buena gente, todo es mucho más sencillo”, dijo Leo Messi en su serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) de Apple TV.

Los números de Leo Messi en su paso por el PSG

A pesar de confesar que no la pasó nada bien en el equipo francés, Lionel Messi se despidió del PSG con dos títulos de Ligue 1 (Liga de Francia), 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos en los que vio acción. No le fue nada mal y no es la primera vez que desde Estados Unidos se acuerdan del equipo de Kylian Mbappé y compañía por el nivel de Leo.

Desde Estados Unidos se burlaron del PSG por el nivel de Messi

Era tan solo el tercer partido de Leo Messi en Inter Miami y tras cinco goles y una asistencia, el portal Bleacher Report decidió burlarse del París Saint-Germain por el nivel que mostraba el jugador argentino. El meme que tenía el titular “Messi jugando con el PSG” lo completaron con la frase “yo era una cuchara y me estaban usando como un tenedor”.