Lionel Messi ya se entrena en Inter Miami, disfruta del fichaje de Jordi Alba, de la compañía de Sergio Busquets y solo queda una pieza para cerrar el ciclo. Por el equipo de David Beckham no ocultan sus deseos por contar con un Luis Suárez que espera desde Gremio. Ver a la dupla que maravillase al Barcelona, tema en boca de todos.

La Pulga sigue en su puesta a punto de cara a un debut frente a Cruz Azul donde la MLS empezará a disfrutar de los servicios de un ícono Mundial que ha llegado para cambiar el soccer como lo conocemos. La expectativa es enorme, los esfuerzos de Inter Miami también y no se descartan más movimientos para un equipo que buscará rodear de la mejor manera al argentino.

Jorge Más, uno de los dueños de Inter Miami y pieza angular en el fichaje de Lionel Andrés Messi, analizó en declaraciones recogidas por Mundo Deportiva los deseos del club por contar con Luis Suárez de cara a las próximas semanas. El uruguayo sigue sonando en La Florida, donde tienen en claro por donde van los tiros en estas horas.

En manos de Gremio

“No sé cómo Luis Suárez puede dejar Gremio pero, si lo hace, somos libres de hablar con él y traerle. Esa posibilidad estaría ahí”, apuntaba uno de los principales dirigentes de Inter de Miami sobre un hipotético fichaje que ya fue pensando en Barcelona varios años atrás. Porto Alegre manda en todos los sentidos.

A sus 36 años el Pistolero pertenece a Gremio como mínimo y de forma contractual hasta el 31 de diciembre del 2024. 13 goles y 9 asistencias en 30 partidos, su balance en Brasil mientras por Estados Unidos no dudan sobre el interés de verle nuevamente frente a Lionel Andrés Messi. Las próximas semanas, claves para encontrar una posible vía de negociación y donde no haya que pagar traspaso. Inter recordemos, ya no cuenta con cartas de jugador franquicia para negociar con la MLS por el charrúa.