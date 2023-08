Para nadie es un secreto que el espíritu competitivo que tiene hace que el deseo sea jugar todos los partidos posibles y era inevitable que no se mostrara incomodo. Lionel Messi empezó en el banco de suplentes durante la victoria de Inter Miami vs. New York Red Bulls por la MLS 2023, y cuando la seriedad decía presente, Josef Martínez logró lo imposible.

A pesar de que cada partido empieza a ser una final para Inter Miami porque debe pasar de ser último en la Conferencia Este a por lo menos llegar a la novena posición, jugaría un encuentro para clasificar a los Playoffs, Leo Messi pasó 60 minutos como suplente. Martínez, el encargado de hacerlo sonreír.

Desde que Lionel Messi llegó a Inter Miami, Josef Martínez fue uno de los jugadores más cercanos al argentino. El delantero, nacido en Venezuela, lleva 4 goles y 2 asistencias en ocho partidos que jugó desde la llegada de Leo al equipo norteamericano. Ahora, era el momento de hacer lo imposible.

Martínez hizo lo imposible con Messi: Así le sacó un sonrisa como suplente

Leo Messi ingresó al minuto 15 del segundo tiempo y tras una pase que solo vio él puso el 2 a 0 final en la victoria de Inter Miami vs. New York Red Bulls del 26 de agosto de 2023. Claro está, Josef Martínez ya había hecho una de las cosas más difíciles en la vida: que Lionel sonría en un banco de suplentes.

Transcurría el minuto 33 del primer tiempo y con el marcador 0 a 0, Gerardo Martino mandó a calentar a Martínez, quien terminaría no entrando en el partido. No obstante, cuando Messi vio que Josef iba caminando ahí mismo se le salió una sonrisa y cruzaron un par de palabras que hizo reir al jugador argentino. Lo bien que se la llevan… ¡Video!

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

El próximo partido de Inter Miami será ante un viejo conocido como lo es Nashville SC el miércoles 30 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG). Justamente es el equipo que venció por penales para quedarse con la Leagues Cup 2023. Este duelo será por la temporada MLS 2023.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en nueve partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuántos goles tiene Josef Martínez en Inter Miami?

Josef Martínez sigue aumentando sus números en Inter Miami. Tiene un total de 10 goles desde su llegada al club a principios de este 2023. Desde la llegada de Lionel Messi, lleva 4 tantos anotados, tres en la Leagues Cup y uno en las semifinales de la US Open Cup.