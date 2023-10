El misterio tocó la puertas de Inter Miami y llegó pisando fuerte de la mano de una supuesta lesión de Lionel Messi. Si se va a la fuente oficial, el entrenador Gerardo Martino lo ha negado una y otra vez, pero Leo no juega más de 37 minutos desde los 89 que jugó el 7 de septiembre de 2023.

Luego de acompañar a la Selección Argentina a la Paz, Bolivia, a pesar de que no fue ni suplente, Messi regresó a Inter Miami, no viajó Atlanta y en el retorno para el partido contra Toronto FC pidió el cambio a los 37 minutos del primer tiempo.¿Qué le pasó a Lionel?

A Leo Messi le está molestando una cicatriz en el músculo posterior de la pierna derecha debido a un desgarro anterior, y al ver que ni siquiera lo pusieron en el banco de suplentes en la final que Inter Miami perdió de la US Open Cup 2023 el 27 de septiembre, llegó una acusación pública contra‘El Tata’ Martino.

La acusación pública contra Martino por ocultar la supuesta lesión de Messi

¿El tiempo le dio la razón? Lionel Messi se perdió el tercer partido consecutivo de Inter Miami y mientras que Gerardo Martino sostuvo que “en los próximos entrenamientos saldrá a entrenar con el grupo, y el martes evaluaremos su estado porque es el día que viajamos a Chicago”, la acusación en contra del DT sigue ganando días de Leo por fuera de las canchas.

Ante la ausencia de un parte médico oficial y con la narrativa que Messi se perdería al menos un partido más, la teoría de Favian Renkel, de la Revista Forbes, empieza a ganar fuerza: “Su lesión debe ser más grave de lo que Tata Martino le dice al mundo”. ¿El DT de Inter Miami está ocultando algo sobre Leo?

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.