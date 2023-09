Dentro y fuera de la cancha siempre da de qué hablar. Lionel Messi se puso un micrófono para hablar de manera distencionada con Miguel Granados, de OLGA, y cuando tocaron el tema del PSG… ¡Boom! El ’10’ de Inter Miami soltó un par de bombas y un exjugador de la Selección Argentina le respondió.

Leo Messi regresó al París Saint-Germain tras vencer con Argentina a Francia en la final del Mundial Qatar 2022. Los homenajes de los diferentes equipos para los campeones del mundo empezaron a llegar y Lionel se quedó esperando.

“Era entendible. Estaba en el lugar donde habíamos ganado el Mundial y, por culpa nuestra, no fueron campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único campeón del mundo que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores“, le dijo Messi al canal de YouTube OLGA y las respuestas contra el jugador de Inter Miami iban a llegar en 3, 2, 1…

Exjugador de la Selección Argentina le responde a Messi por hablar del PSG

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, sostuvo sobre la queja de Lionel Messi que “como todos vieron, incluso publicamos un video, celebramos con Messi en los entrenamientos y también lo celebramos en privado”. Javier Pastore, quien jugó 267 partidos con el equipo francés y 29 con la Selección Argentina, lo apoyó y también le respondió a Leo.

“No hablé de eso con él, pero es normal, era algo difícil celebrar un campeón del mundo en un país que perdió la final. Significaba mucho para el club no hacer algo importante para no acentuar un mal momento para Francia y para los jugadores de París que jugaron para Francia. Después, cada jugador puede pensar lo que quiera. Sinceramente, no sé todo lo que pasó en el PSG en los últimos dos años. Porque no estaba allí. No era compañero de Messi. No lo sé. Es algo entre el club y el jugador“, le dijo Pastore al portal RMC Sport.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.