Inter Miami sigue esperando por el regreso de Lionel Messi a los terrenos de juego mientras una promesa de sus dirigentes abre la vía a poder cerrar una herida más que abierta desde hace dos años. Jorge Más, escudero de David Beckham en La Florida, dejó en claro que hará todo lo posible para que La Pulga pueda despedirse en el Camp Nou. ¿Cuándo podría ser?

Es la gran deuda que tienen ambas partes a la hora de hablar de una relación truncada en agosto del 2021 gracias a la situación económica del club blaugrana. Messi se fue en medio de la pandemia, sin poder decir adiós a su público y con el firme de deseo de continuar en Barcelona. La posibilidad de hacer paces con el club de su vida, cada vez más cerca.

“La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido”, palabras de Jorge Más a MARCA para abrir la puerta a dicho sueño. ¿Cuándo sería posible?

El Camp Nou, clave

Las obras en el feudo culé suponen un hito vital para entender cuando podríamos ver de vuelta a La Pulga por Can Barca. El Nou Camp Nou terminará sus reformas si nada se tuerce sobre el 2026, momento donde Messi tendrá ya casi 39 años encima. Su contrato con Inter Miami recordemos, termina sobre el 2025. Hay que apurarse.

Si bien no puede descartase ninguna opción, lo cierto es que desde Sport ya han comentado en el pasado como Joan Laporta también reconoce la deuda que se tiene con al argentino a la hora de hablar de su salida del Barcelona. Un amistoso en Montjuic o cuando los hombres de Xavi sean habilitados para jugar en su campo el próximo año, otros caminos para encontrar la fecha para que el mejor jugador en la historia de la entidad tenga finalmente su noche de despedida.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en 12 partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.