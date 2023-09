En un nuevo capítulo de la gran historia llamada ‘El Efecto de Lionel Messi en Estados Unidos‘, el jugador de Inter Miami terminó siendo el responsable de algo que le pasó al restaurante en USA que le envió una pizza. Este detalle iba a dar de qué hablar en todo el mundo de la MLS.

Leo Messi no viajó, ni jugó el partido Atlanta United vs. Inter Miami porque llegó con una fatiga muscular tras las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, según confirmó el entrenador Gerardo Martino. El jugador argentino no se echó a la pena, ni mucho menos, recibió una pizza y estuvo en familia.

Cuando los aficionados de Inter Miami no podían conciliar el sueño porque no se sabía si Messi había viajado a Atlanta, el jugador argentino subió una foto en Instagram de una pizza que le enviaron en Miami y dio la dura noticia que no estaría presente en la jornada MLS del 16 de septiembre de 2023. No obstante, no para todos esto fue una mala noticia.

Messi, el responsable: Lo que le pasó al restaurante en USA que le envió una pizza

La famosa pizza que publicó Lionel Messi como historia en Instagram no solo fue protagonista de una picante burla por parte de Atlanta United tras la goleada a Inter Miami por 5 a 2. Como Leo etiquetó a este restaurante, no se imaginan lo que pasó.

“¡Esquina 71 & Collins Ave, mírenla! Gracias a todos por elegirnos. Gracias al GOAT (Mejor de Todos los Tiempos) para toda la vida”, fue el mensaje que publicó el restaurante Banchero Miami para agredecerle a Leo Messi porque, al haberlos etiquetado frente a los más de 486 millones seguidores que tiene el jugador de Inter Miami en Instagram, lograron un lleno total y hasta hubo fila para entrar al establecimiento. El efecto de Lionel en todo su esplendor.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del partido ante Atlanta United, Inter Miami tendrá pocos días de descanso. Jugará el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC en el estadio DRV PNK a las 19:30 ET (20:30 ARG). Se espera que Lionel Messi retorne al equipo titular tras no estar convocado en los últimos dos juegos.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.