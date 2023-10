Inter Miami rescató un empate ante New York FC y sigue con el sueño por los playoffs. Objetivo para el que esperan tener a Lionel Messi en el encuentro del próximo miércoles ante Chicago.

Tras su reciente ausencia, Gerardo Martino explicó que no tiene ninguna lesión de gravedad. Pero tampoco lo van a apurar para arriesgar su estado físico. Lo que además significó una fuerte crítica contra la organización de la MLS.

¿Esta lesionado Messi?

En primera instancia Martino respondió a los rumores que hablaban de un posible termino de temporada para Lionel Messi. Lo que hasta incluía su ausencia en las próximas fechas de Eliminatorias con Argentina.

“¿Y si ese reporte no es verdad? Lo que queda es lo que dije yo. Vamos partido a partido. No corrimos riesgo en una final, mucho menos ahora. Si contra Chicago esta para jugar, va a jugar. Pero si corre riesgo, no lo hará”, expresó en conferencia de prensa.

Luego agregó nuevos detalles sobre la situación de la ‘Pulga’: “Él cada vez se siente mejor. En el pasó del tiempo se verá lo que dije yo si esta bien. No sé quien dijo que esta fuera de toda la temporada”.

Críticas contra la MLS

Pero el ‘Tata’ no se quedó ahí ya que luego apuntó a la MLS por la gran seguidilla de partidos en el calendario. Lo que terminó pasándole la cuenta a Lionel.

“Lo necesitamos en la parte más importante de la temporada. No queremos correr riesgo con Leo y con cualquier otro. Tenemos que soportar esto pero es una locura la cantidad de partidos que se juegan con viajes incluidos (…) Había que revisar esto tras la fecha FIFA de septiembre donde los jugadores llegaron con desgaste importante”, indicó Martino.