Inter Miami saltó a la cancha del estadio DRV PNK para jugarse uno de esos partidos que valen 6 puntos. Se enfrentaban a un rival directo, New York City, para clasificar a los MLS Playoffs 2023, y tal fue la imprecisión que mostraron que dos jugadores del equipo rosa se hicieron autofalta en un insólito blooper. ¡Ni Lionel Messi lo podría creer!

En la previa al partido por la jornada MLS del 30 de septiembre, desde Argentina confirmaron por qué Leo Messi no pudo jugar en el empate 1 a 1. Mientras sigue la incertidumbre sobre la condición física del jugador argentino, dos de sus compañeros tuvieron una acción de no creer.

La cancha estaba rápida, eso hay que reconocerlo, pero… ¿Era para tanto? No hay nada mejor que aprovechar lo mal parado que está el rival si un tiro de esquina no es bien ejecutado. ¡Dicho y hecho! Tras la presión de Dixon Arroyo, el balón le quedó a Benjamin Cremaschi para salir en velocidad. Iban a ser tres jugadores de Inter Miami contra dos de New York City, la jugada tenía aroma a gol, pero frente a la atenta mirada de Messi iba a suceder lo impensado.

Video: 2 jugadores de Inter Miami se hicieron autofalta en insólito blooper

Luego de un primer tiempo para el olvido, con más ganas que fútbol Inter Miami logró empatar el partido 1 a 1 al minuto cinco de adición tras un cabezazo de Tomás Avilés. La jugada que ni Lionel Messi podría creer fue el reflejo del momento complicado que vive el equipo de David Beckham y compañía.

Luces, cámara y… No fue una escena digna de una película, todo lo contrario. En las ganas por querer acompañar a Benjamin Cremaschi, Dixon Arroyo lo terminó tropezando y en un insólito blooper se hicieron una autofalta. “No se puede creer”, dijeron en la transmisión oficial de Apple TV porque una posible opción de gol se echó a perder. ¡Video!

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra New York City, el próximo partido de Inter Miami será vs. Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG). La presencia de Lionel Messi sigue en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.