Manuel Neuer confesó que el Bayern Múnich le teme a André-Pierre Gignac: "Tenemos malos recuerdos de él"

Tigres UANL tendrá en la jornada de mañana el partido más importante de su rica historia. Se enfrentará al Bayern Múnich por la gran Final del Mundial de Clubes en un encuentro que puede cambiar para siempre la visión del planeta futbolístico para con los equipos mexicanos. Los de Ricardo Ferretti son conscientes de esta situación, por lo que buscarán dar el golpe a como dé lugar.

Como siempre, los Regiomontanos se apoyarán en su líder dentro del campo de juego para tratar de derrotar a los alemanes: André-Pierre Gignac. El experimentado delantero de 35 es la gran figura del campeonato y es el único Felino que ya sabe lo que es marcarle un gol a Manuel Neuer, el imponente arquero rival. El mismo se lo hizo en un duelo entre Francia y Alemania en noviembre de 2015, el cual finalizó 2-0 a favor de los galos.

El mejor portero del mundo conoce las virtudes del francés y reconoció que temen por sus grandes condiciones: "Tenemos malos recuerdos de Gignac, pero bueno, ahora jugamos con el club, no en la Selección. Gignac está en Tigres, pero no es el único jugador, la clave será el rendimiento colectivo y trataremos de alejar a Gignac del área penal y no darle oportunidad de gol".

�� @Manuel_Neuer: „Wir freuen uns alle sehr auf das Finale gegen @TigresOficial. Alle die dabei gewesen sind, haben einen großen Anteil. Das wäre ein großer Rekord. Natürlich hat auch das Trainerteam einen großen Anteil.“ #FinalMissi6n #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/juccOlVcG9 — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2021

"Merecieron ir a la final. Mostraron un gran desempeño en equipo. Tienen extremos fuertes y con Gignac tienen un delantero peligroso que puede marcar goles. Necesitamos jugar nuestro juego y mantener la velocidad", apuntó Neuer, elogiando el trabajo realizado por Tigres UANL ante Ulsan Hyundai y Palmeiras.

Bayern Múnich, sin un líder defensivo para la Final

Jerome Boateng no estará disponible para mañana en la gran Final del Mundial de Clubes. El defensor, habitual titular en el Bayern Múnich, pidió permiso para regresar a Alemania ya que en las últimas horas hallaron a su exnovia sin vida en Berlin.

