La carrera por el Balón de Oro más apretado de los últimos tiempos se sigue jugando en Europa. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Jorginho, Robert Lewandowski y Lionel Messi son los principales apuntados por la prensa para quedarse con un galardón que ya piden que no sea para el argentino por una bizarra razón.

Frank Leboeuf, campeón del Mundo en 1998, se une al equipo de periodistas y voces del fútbol que claman a favor de Benzema en la carrera hacia el 29 de noviembre. En una charla con Telefoot, pidió que Messi no gane el premio al comparar una expulsión del rosarino con lo que le ocurrirse a Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006.

"En el año 2000 y en el año 2006, Zidane no ganó el Balón de Oro porque vio una tarjeta roja en cada uno de los años. Messi vio una tarjeta roja en la Supercopa de España y eso cuenta [votaciones]. Si no se lo dimos a Zidane, no deberíamos dárselo a Messi", declaraba el ex volante de Le Bleus.

La roja de Messi

Aquella expulsión comentada por Frank Leboeuf nos devuelve hasta inicios de este 2021, cuando Barcelona se jugaba en Sevilla la Supercopa de España ante Athletic de Bilbao en un choque que terminaría siendo para los vascos por 2-3. Sobre el minuto 92, Lionel Messi choco con Asier Villalibre en tres cuartos de cancha para acabar propinándole un golpe que derivó en la expulsión del 10.

Gracias a esta roja, Frank Leboeuf pide que el argentino no sea elegido ganador del Balón de Oro 2021, donde si bien las cosas están más apretadas que en otros años Messi lidera las encuestas virtuales realizadas por medios como L’Equipe o MARCA. ¿Se puede comparar la expulsión de Lionel con la Zinedine Zidane en 2006?