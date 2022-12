Croacia y Marruecos han disputado el partido por el tercer puesto del Mundial de Qatar este sábado en el Estadio Internacional Khalifa. Luego de las derrotas en semifinales, ambas selecciones jugaron por el último lugar del podio con varias ausencias en sus alineaciones titulares, pero disputando un atractivo encuentro.

Pese al embate marroquí en los últimos minutos, Croacia se quedó con el triunfo y el tercer puesto de la Copa del Mundo. Venció a los 'Leones del Atlas' por 2-1 gracias a los goles de Josko Gvardiol y Mislav Orsic. Achraf Dari había igualado transitoriamente las acciones en la primera mitad. Así, los croatas vuelven al podio, mientras que los africanos cierran un histórico torneo con el cuarto lugar, la mejor posición histórica de un combinado de ese continente.

En menos de diez minutos de partido, croatas y marroquíes abrieron el marcador, demostrando sus intenciones de adueñarse del tercer lugar. Primero, pegaron los dirigidos por Zlatko Dalic con una buena jugada preparada donde Perisic asiste de cabeza para que Gvardiol marque un golazo con un buen cabezazo desde el punto de penal a los siete minutos.

VIDEO: GOL DE GVARDIOL (1-0)

Dos minutos después, Marruecos convirtió el empate luego de un tiro libre donde Lovro Majer cabecea para atrás y deja la pelota servida para que Dari convierta en el área chica. Livakovic no sale y eso permite que el defensor del Stade Brestois marque el 1-1 rápido.

VIDEO: GOL DE ACHRAF DARI (1-1)

Luego de estos dos goles tempraneros, el partido no decayó. Se volvió, por momentos, un golpe contra golpe constante en donde ambos equipos tuvieron más situaciones de peligro para romper el empate. Al minuto 42, Croacia llegó al 2-1 con un golazo de Mislav Orsic colocando la pelota junto al palo. Uno de los mejores tantos de esta Copa del Mundo.

VIDEO: GOLAZO DE ORSIC (2-1)

En los primeros minutos de la segunda mitad, Croacia siguió arremetiendo contra la portería de Bono, pero poco a poco, fue cediendo el protagonismo y la iniciativa a Marruecos para tratar de aprovechar algún posible contraataque.

El conjunto de Walid Regragui lo buscó hasta el final con sus figuras más destacadas. Sobre el final, En-Nesyri tuvo una chance con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño. No hubo más. Croacia se quedó con el tercer lugar completando otro gran Mundial. Marruecos no se pudo meter en el podio, pero eso no quita sus logros en esta Copa del Mundo.

