En todo el mundo cuentan las horas para presenciar el Mundial de Qatar 2022, el evento deportivo más esperado del año. La máxima cita del fútbol internacional reúne a 32 selecciones de primer nivel que sueñan con quedar en la historia. Es por ese motivo que, en el mes de la Copa del Mundo, te contamos cuándo comienza y termina el torneo.

+¿Cuándo comienza el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo vivirá su partido inaugural el domingo 20 de noviembre con el encuentro entre el local Qatar y Ecuador por el Grupo A a las 19:00 (horario local). El mismo se llevará a cabo en el Al Bayt Stadium.

Horario del partido inaugural según en el país

Argentina : 13:00 horas

: 13:00 horas Brasil : 13:00 horas

: 13:00 horas Uruguay : 13:00 horas

: 13:00 horas Bolivia : 12:00 horas

: 12:00 horas Chile : 12:00 horas

: 12:00 horas Paraguay : 12:00 horas

: 12:00 horas Venezuela : 12:00 horas

: 12:00 horas Colombia : 11:00 horas

: 11:00 horas Ecuador : 11:00 horas

: 11:00 horas México : 11:00 horas

: 11:00 horas Panamá : 11:00 horas

: 11:00 horas Perú : 11:00 horas

: 11:00 horas Estados Unidos: 09:00 horas PT y 12:00 horas ET

Unidos: 09:00 horas y 12:00 horas España : 18:00 horas

: 18:00 horas Qatar: 19:00 horas

+¿Hasta qué fecha se juega la Copa del Mundo?

El partido que estará definiendo al nuevo campeón del Mundial de Qatar 2022 se llevará a cabo el domingo 18 de diciembre del 2022. El mismo será en el Estadio Icónico de Lusail.

Esta sede no va a contar solamente con la gran final de la Copa del Mundo, sino que también será el lugar en el cual se lleven a cabo seis partidos por fase de grupos, uno por octavos, uno por cuartos y una semifinal. La ciudad, Lusail, se ubica a 15 kilómetros de Doha, la capital del país anfitrión que será el punto de un importante recorrido turístico.

