Siguiendo el camino de las varias sorpresas que presenta el Mundial de Qatar 2022, la Selección de Uruguay es uno de los países que sorprendió con su inesperada presentación mundialista de una derrota con un empate gestado. Tras igualar con muchas dudas contra Corea del Sur sin goles, luego Portugal le propinó un contundente 2-0 para llenarlo de más preguntas.

Bajo un clima que no parece ser de lo mejor entre jugadores y cuerpo técnico, liderado por Diego Alonso, los "Charrúas" saben que no quieren ejercer un hecho que no se produce hace mucho tiempo, pero del cual no es acorde con un dos veces campeón mundial como lo sería la eliminación en primera ronda o fase de grupos.

Es por ese motivo que vamos a repasar cuántas veces en su historia Uruguay fue eliminado en la primera ronda de los mundiales y en qué ediciones se produjo, donde además descubriremos cuándo fue la última vez que esto aconteció en su gloriosa trayectoria.

¿Cuántas veces Uruguay quedó eliminado en primera ronda en la historia de los mundiales?

Uruguay fue eliminado en primera ronda de un Mundial en tres ocasiones de sus 14 participaciones en la historia. El primero de ellos ocurrió en Chile 1962, luego apareció la padecida en Alemania 1974 y por último Corea-Japón 2002. Recordemos con precisión lo que vivió 20 años atrás la "Celeste".

Quizás en uno de los varios "Grupos de la muerte" recordados en la historia, los "Charrúas" habían arribado al certamen tras imponerse en repechaje contra Australia. Su camino asiático inició con derrota 2-1 frente a Dinamarca, con Darío Rodríguez como autor del gol, siguiendo con la igualdad sin goles ante Francia y el 3-3 contra Senegal, donde Richard Morales, Diego Forlán y Álvaro Recoba marcaron en esa oportunidad.

