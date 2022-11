¿Puede volver Karim Benzema a Qatar 2022? Es la pregunta que buena parte de la Copa del Mundo se hace ahora mismo en relación con esas informes que apuntaban a un retorno del delantero del Real Madrid a la convocatoria de Didier Deschamps. El seleccionador de Le Bleus, más que tajante sobre el tema de moda por estas horas.

El último Balón de Oro lastró molestias durante semanas que acabaron convirtiéndose en un imposible para que este disputase la primera Copa del Mundo en Oriente Medio. Benzema dejaba la concentración gala a horas del debut con Australia, sumándose a la impresionante lista de bajas de la selección francesa y abriendo paso a Olivier Giroud en el 11. Parecía el fin de la novela, pero las últimas horas cambiaron todo.

Y es que diversos medios apuntaba como más de un miembro del cuero técnico de Didier Deschamps se encontraba convencido de poder contar con el delantero del Real Madrid para la segunda parte del torneo. Todavía dentro de la lista de convocados de Le Bleus y con el aval de FIFA para volver a Doha si lo desea, el interrogante sobre el futuro de Benzema llega hasta una rueda de prensa donde el DT dio sus impresiones.

¿Rumores?

“Sobre Benzema, sabéis la situación. No sé quién ha dicho que podría volver. Hablé con Benzema después de que se fuera de la concentración. Después, no sé qué quieres decirme con esta pregunta. Me encargo de 24 jugadores aquí. No me encargo de los que no están como Kimpembe o Pogba también. No voy a hablar de cosas que no ocupan mi día a día”, palabras oficiales de Deschamps.

A solo unas horas de cerrar el Grupo C de la Copa del Mundo frente a Túnez, parece más difícil que nunca que Karim Benzema pueda regresar a la que supondría su última actuación por este tipo de torneos por una Francia donde de momento y salvo un giro de 180 grados, Didier Deschamps no cuenta con el delantero de Real Madrid.

