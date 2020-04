Draymond Green volvió a pegarle a Kevin Durant y recordó quién necesita a quién para ganar

Antes del inicio de esta temporada existían opiniones encontradas en torno a Draymond Green. Por una parte, se le veía como a un defensor disruptivo y versátil que hacía mejores a sus compañeros. Por otra, sus detractores creían que solo era un jugador de sistema glorificado que brillaba gracias a sus compañeros.

Si bien es muy pronto como para sacar conclusiones, esta temporada plagada de lesiones pareciera darles la razón a quienes lo critican más que a quienes lo alaban. Sin embargo, el ex Defensivo del Año no se preocupa por esta narrativa, pues sabe que su equipo puede volver a la cima una vez estén todos sanos.

Draymond Green y Kevin Durant - Getty

En este sentido, Green continuó tirándole dardos a su ex compañero Kevin Durant, implicando que los Warriors pueden triunfar sin él, pues no lo necesitaron para ser campeones en primera instancia, a diferencia de él. Según sus palabras en el podcast All the Smoke, solo necesita de los Splash Brothers para volver a la cima:

"La meta es llevar a este equipo de vuelta a la grandeza. Mucha gente dice que no podemos ganar sin KD (Kevin Durant), como si no hubiéramos ganado antes sin KD. ¿Va a ser fácil? Obviamente no, Kevin era muy bueno, pero con los dos muchachos que estoy jugando (Stephen Curry y Klay Thompson) puedo lograrlo, y lo vamos a lograr", sentenció Green.

Es importante recordar que Durant y Green no terminaron su relación en buenos términos, después de que el primero lidiara de forma esquiva y hermética con su decisión en torno a la agencia libre. Ahora, la temporad que viene servirá para que Green pueda respaldar sus palabras con acciones.

