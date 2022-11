Hay un dicho en el fútbol que dice que los equipos suelen armarse de atrás hacia adelante. Es decir, sin un buen arquero, muy lejos no se llega. Van der Sar fue el soporte de un Ajax de ensueño, una Selección de Países Bajos sin igual y un todopoderoso Manchester United. Uno de los mejores arqueros de los últimos 30 años.

Edwin Van der Sar nació el 29 de octubre de 1970 en Voorhout, al oeste de los Países Bajos. Desde pequeño tuvo un físico que llamaba la atención y comenzó a jugar al fútbol como arquero. Comenzó a practicar en algunos clubes de su ciudad, pero fue descubierto por el Ajax de Ámsterdam y realizó todas las categorías formativas en ese equipo.

A partir del año 1990 comenzó a ser parte del banco de suplentes del primer equipo y en 1992 se adueñó del arco. Se mantuvo en el club neerlandés hasta 1999 y en ese exitoso período ganó cuatro ligas holandesas y una Champions League.

Ser un pilar de ese equipo lo llevó a la Juventus por dos temporadas y en el 2001 pasó al Fulham inglés. Pero donde marcó un antes y un después fue en el Manchester United. En los Red Devils estuvo desde 2005 hasta 2011 y ganó todo lo que se le cruzó.

También fue el arquero de su seleccionado por varios años. Asistió a la Copa del Mundo Estados Unidos 1994, pero no fue titular en ningún encuentro. Pero en Francia 1998 y Alemania 2006 fue el dueño de los tres palos. Y fue en Francia 1998 donde el Burrito Ariel Arnaldo Ortega le propinó un cabezazo en los cuartos de final, una jugada que marcó el principio del fin de la Selección albiceleste en ese torneo.

Tiempo después, el Burrito Ortega confesó: “Nadie me dijo nada. Hubiese preferido que todos juntos me peguen, habría sido más sanador para mí, pero nadie me dijo nada. Sentí que perdimos por mi culpa. Ahora lo veo y me quiero morir. Me echaron y luego vino el gol, no lo puedo olvidar, me duele cada vez que lo veo. Fue uno de los momentos más duros”.

Países Bajos (por entonces Holanda) se había puesto en ventaja a los 12 minutos con un tanto de Patrick Kluivert y Argentina había empatado rápidamente a través del Piojo López.

También llegó dos veces a las semifinales de la Eurocopa en el 2000 y en el 2004.

Se retiró oficialmente en el 2011 con la camiseta del Manchester United, aunque en el 2016 tuvo un partido de despedida con el V.V. Noordwijk, un equipo de su ciudad natal. Actualmente, desde 2016, es el director general del Ajax.