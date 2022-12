Las lágrimas de Neymar Júnior luego del final de los penales entre Brasil y Croacia dieron la vuelta al mundo y conmovieron a todos los fanáticos del fútbol mundial. La selección europea eliminó a la 'Canarinha' de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 causando un profundo dolor en el 'crack'.

'Ney' no llegó a ejecutar su penal, ya que la definición se terminó ante la falla de Marquinhos, el cuarto en patear por el lado brasileño. Con la victoria de Croacia, Brasil extendió su récord negativo ante selecciones europeas en fases de eliminación directa en Mundiales. Además, fue el fin de ciclo de Tite como entrenador del 'Scratch'.

Para el año 2023, habrá nuevo ciclo en la selección brasileña y restará saber algunas cosas. Además de quién será el entrenador, hay incertidumbre respecto a lo que sucederá con Neymar, quien llegó a deslizar la posibilidad de retirarse de los partidos internacionales con el seleccionado 'verde-amarelo'.

Por lo pronto, luego de la eliminación de Brasil, Neymar apareció en Instagram para dejar un mensaje para todos sus fanáticos con sus sensaciones. "Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo", comenzó diciendo.

Y siguió: "Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios! Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha... Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección".

Por último, dijo: "Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi Dios, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias".