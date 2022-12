Otra oscura noche mundialista fue la que sufrió Brasil en la jornada de este viernes 9 de diciembre ante Croacia, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; instancia en la que quedó eliminado y en la que tenía serias pretensiones de ser campeón.

Calendario de horarios y partidos del Mundial de Qatar 2022

Lo cierto es que en el trámite del compromiso, los dirigidos por Tite fueron superiores, sin embargo no encontraron la manera de vulnerar el pórtico de Dominck Livakovic, quien fue la gran figura del partido al detener penales, y al ser clave en el tiempo reglamentario.

Solo en el tiempo extra, una jugada al mejor estilo de Brasil, dejó a Neymar de cara a gol y cumpliendo con su papel de crack envió la pelota al fondo de la red en lo que fue parcialmente el 1-0. obstante los croatas minutos más adelante igualaron el marcador, situación que obligó a la definición por penales.

Lo curioso en este caso es que Neymar, no alcanzó a cobrar ya que estaba planilla do para hacer el quinto lanzador; pero los fallos de Rodrygo y Marquinhos, no le permitieron a los brasileños llegar al cobro número 5, el cual era potestad del astro que milita en PSG.

En el postpartido, Ney compareció ante los medios de comunicación de su país y en charla con Globo Esporte se refirió a la opción de si fue o no su último Mundial, a lo cual el crack respondió: “es demasiado pronto para decir eso. Todavía no tengo ideas claras, no puedo garantizar nada”.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22