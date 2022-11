La polémica de los brazaletes de capitán en el Mundial de Qatar 2022 está escalando mucho más de lo esperado. La Federación de Dinamarca, siendo una de las afectadas por la controversia, se estaría planteando su desafiliación de la FIFA.

¿Cuándo juega Dinamarca? Consulta nuestro calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022

Son varias las selecciones que se han visto afectadas por la decisión de FIFA de impedir el uso del brazalete OneLove en los partidos del Mundial de Qatar 2022. Alemania incluso protestó en la fotografía grupal en la previa de su encuentro ante Japón.

Ahora la Federación de Dinamarca (DBU) prepara una medida drástica. El CEO y el presidente, Jakub Jensen y Jesper Moller aseguraron ante la prensa que barajan la idea de desafiliarse de FIFA, a la espera del apoyo de UEFA.

Salida de FIFA

"No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto. Lo hemos vuelto a pensar ahora. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros colegas nórdicos" dijo el presidente Jesper Moller, en unas declaraciones replicadas por AS.

El presidente aseguró que no acompañarán a Gianni Infantino en su reelección como presidente de FIFA. "Hay elecciones presidenciales en la FIFA. Hay 211 países en la FIFA y tengo entendido que el presidente actual tiene declaraciones de apoyo de 207 países. Dinamarca no está entre esos países. y no lo vamos a estar".

Por su parte, el CEO de la DBU explicó las sanciones con las que fueron amenazados. "FIFA dijo que al menos sacaría una tarjeta amarilla a quien saliera con el brazalete. Se ha discutido si existe una base legal para sacar una tarjeta amarilla por eso, y la hay. La sanción pudo ser tarjeta amarilla, que el capitán no hubiera entrado al campo o que le pusieran otra sanción".

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22