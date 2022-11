El Grupo E apunta a ser uno de los más parejos en del Mundial de Qatar 2022. Takehiro Tomiyasu, estrella de la Selección de Japón, pasó un momento incómodo ante la prensa en la previa de su debut en esta Copa del Mundo.

Está claro que España y Alemania son los favoritos a llevarse los boletos a los octavos de final en el Grupo E. Sin embargo, la Selección de Japón espera dar la gran sorpresa y pelear por su cupo en la siguiente instancia con una buena generación de jugadores.

El enfrentamiento entre Japón y España se dará en la última fecha de la fase de grupos el 1 de diciembre. Sin embargo, en la selección nipona ya se prepara para el cruce ante La Roja y Takehiro Tomiyasu ha protagonizado una graciosa escena en una entrevista.

Tomiyasu se entera de la no convocatoria de Thiago

El futbolista asiático atendió a los medios de comunciación desde la concentración japonesa y fue cuestionado por su futbolista favorito de la Selección de España. El jugador de Arsenal sorprendió al mencionar a Thiago Alcántara.

Al parecer, Tomiyasu no estaba enterado de que Thiago no había sido llamado por Luis Enrique para representar a España en el Mundial de Qatar 2022. "¡¿Él no viene?! ¡Lo siento, no sabía eso!" fue la respuesta del jugador.