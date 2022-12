El Mundial de Qatar 2022 continúa disputándose y este sábado inició la segunda fase de la competencia, con los enfrentamientos de eliminación directa. Las estrellas demuestran su talento representando a sus países y muchos jugadores se revalorizaron al sorprender al planeta.

En ese contexto, los clubes que están activos en el mercado pueden confirmar sus decisiones al ver a sus objetivos rindiendo al máximo nivel que se puede alcanzar en este deporte. Cesc Fábregas había aconsejado a Barcelona sobre fichar a un mediocampista de 22 años que está haciendo una enorme copa.

Se trata de Aurélien Tchouaméni, que está completando partidos de lo más destacado con la Selección Francesa. Didier Deschamps, el vigente entrenador campeón de la cita mundialista, confía en el volante para ser titular durante el evento. En el último verano, Real Madrid lo adquirió desde Mónaco en una cifra mayor a los 100 millones de euros.

Con anterioridad, Fábregas sabía que era el ideal para el mediocampo del culé: "Hablé con el Barça porque buscaban sustituto para Busquets, pero andaban escasos de dinero. Hablé de Aurélien con el Barça. Querían empezar a preparar la sucesión de Sergio Busquets y para mí era el jugador perfecto".

"Aurélien no tiene límites, Me di cuenta rápidamente no era un jugador como los demás. La primera vez que lo vi fue contra el Burdeos con el Mónaco. Yo estaba en el banquillo y me quedé impresionado con su actuación. Nos ganaron y recuerdo haberle preguntado a uno de nuestros asistentes: '¿pero quién es este centrocampista?", agregó el exvolante de la Selección Española.