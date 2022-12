Solo un día después de la derrota de Francia en la final de Qatar 2022 y en medio de un huracán de criticas al equipo de Didier Deschamps, Karim Benzema dejaba la selección gala de manera definitiva. Un hecho que desató preguntas, interrogantes y por encima de todo, la sensación de que algo se había roto antes de un Mundial en Oriente Medio que por poco termina en alegrías para Le Bleu.

"¡Hice el esfuerzo y los errores que hacía falta para estar donde estoy hoy en día y estoy orgulloso de ello! Escribí mi historia y la nuestra termina", fue el comunicado con el que Karim dejó de decir presente en una selección con la que jugó 97 encuentros, con la que anotó más de 30 goles y con la que gano la pasada edición de la UEFA Nations League. El periodista Romain Molina explica algunas de claves para entender por todo comenzó un divorcio en el combinado galo que apunta a seguir dando de que hablar.

El periodista de medios como The Guardian, CNN, BBC, The New York Times mantiene que todo empezó a terceros en el 2021, momento en el cual y tras algo más de seis año, Benzema regresaba a la selección tras el famoso escándalo con Valbuena. Jugadores como Antoine Griezmann o Hugo Lloris, lejos de gustarles un hecho que tal y como apunta Molina, mejoró la relación de Karim con Mbappé en Le Bleus.

Egos e hipocresía

“Karim Benzema y Kylian Mbappé eran "aliados" en el equipo nacional francés y usaron su influencia para colocar a ciertos jugadores y dejar en la banca a otros según su estilo de fútbol… La Federación Francesa de Fútbol les dijo a los jugadores que no les gustaban las publicaciones de Benzema en las redes sociales…La Federación Francesa de Fútbol estaba enojada con Tchouaméni por respaldar públicamente a Benzema”, algunas de las frases en el video de Molina para explicar la división que generó el regreso del delantero del Real Madrid a Le Bleu.

El actual Balón de Oro se sintió siempre rechazado por el seno de la selección de Didier Deschamps, quien ‘tomó’ partido en cuanto a su papel dentro de Qatar 2022. No es gratuito que por eso solo veamos en los ‘seguidos’ de Benzema en su redes sociales a personalidades de la selección gala como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, y a Kylian Mbappé, Raphael Varane y Marcus Thuram. Nadie más de Le Bleu, ni Hugo Lloris, Rabiot, Griezmann, Giroud. La fractura es evidente como apunta Molina.

Es tan grande la fisura entre las figuras del combinado galo que Molina termina asegurando que incluso el propio Griezmann no estaba contento de que Benzema fuera el líder en las imágenes promocionales de Francia de la Eurocopa 2021 en lugar de él. Desde la Galia no dudan, el sueño de llevar la Copa del Mundo que estuvo tan cerca de viajar nuevamente a París hace una semana comenzó a romperse en verano del año pasado.