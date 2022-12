La Selección de Francia no ha logrado su segundo título consecutivo en la Copa del Mundo. Les Bleus cayeron en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina y ahora se ha dado a conocer que una gran estrella pone fin a su ciclo con la camiseta del combinado nacional. Karim Benzema ha anunciado su retiro de la selección.

Karim Benzema fue el gran ausente de la Selección de Francia durante el Mundial de Qatar 2022. El delantero de Real Madrid fue convocado al torneo por Dider Deschamps, pero dejó la concentración a solo unas horas del inicio del certamen por una lesión muscular.

El delantero parecía llegar en el mejor momento de su carrera a la Copa del Mundo, siendo el ganador del Balón de Oro tras un 2022 al más alto nivel. Esto parecía dejar atrás todas las polémicas que lo apartaron de la Selección de Francia durante años, siendo una nueva oportunidad para él.

Sin embargo, las cosas no se dieron en favor del artillero. Benzema se perdió el Mundial de Qatar 2022 y no pudo hacer su consagración con la selección. Hubo polémica por la decisión del DT de dejarlo fuera incluso habiendo logrado su recuperación, pero ahora el jugador ha puesto punto y final.

Benzema se despide de Francia

Luego de la final del Mundial, Karim Benzema ha publicado un mensaje en sus redes sociales. "He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba" dijo el francés por medio de sus cuentas oficiales.

