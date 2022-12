El quiebre de la relación entre Karim Benzema y la Selección de Francia ha sido tema de conversación desde que el delantero abandonó la concentración en el Mundial de Qatar 2022. Ahora se han dado a conocer nuevas cusas que pudieron llevar a la ruptura total con el entrenador, Didier Deschamps.

Bien es sabido que Karim Benzema mantiene una relación áspera con la Federación Francesa de Fútbol y Didier Deschamps desde el escándalo de extorsión de Mathieu Valbuena. Las partes parecían haber resuelto sus diferencias para el Mundial de Qatar 2022, pero la lesión del atacante forzó su salida de la concentración.

Hubo mucha polémica en torno a la lesión de Benzema. El Balón de Oro se recuperó rápidamente en Madrid y demostró haber estado en condiciones de jugar algunos partidos del Mundial. Sin embargo, Deschamps descartó tajantemente su regreso pese a haberlo mantenido en la nómina.

Luego del Mundial, Karim Benzema anunció su retiro de la selección francesa, confirmando que su relación con el entrenador estaba irremediablemente rota. Ahora, desde Francia y España, resaltan algunos datos que pudieron detonar el quiebre definitivo entre las partes.

Ocultó la lesión

El diario L'Equipe asegura que Benzema mintió al cuerpo técnico de la Selección de Francia sobre su estado físico. Foot Mercato añade que el artillero se negó a ser examinado por el cuerpo médico de Les Bleus, sabiendo exactamente el alcance de su lesión.

Luego, el delantero acabó recayendo en los entrenamientos en Doha y Didier Deschamps decidió enviarlo de vuelta a Madrid para que hiciera su recuperación. Luego, el jugador no volvió a ser llamado pese a que entrenaba con regularidad con Real Madrid.

Antón Meana de El Larguero habló del tema. "Lo más parecido a una versión creíble cuando preguntas en Francia es que Benzema no le dijo la verdad a Deschamps. Que no estaba tan bien físicamente como intentó aparentar. Que la FFF le ve en los entrenamientos, ve que no está bien y Deschamps siente una relativa traición. Por eso le manda para casa".

"Su entorno cuenta que se hubiese recuperado en el partido 2 o 3, sin volverse a Madrid. Benzema comentó en privado que se quedaba en Doha y le dieron un billete sin vuelta" añadió el periodista español sobre lo ocurrido con el delantero durante la Copa del Mundo.