"Nos dijo cuál era el objetivo en nuestro primer encuentro". Para el fútbol masculino, John Herdman es prácticamente un desconocido. Un volante central que apenas jugó en la Liga Norte de Inglaterra llevó a Canadá a un Mundial masculino luego de 36 años. Sin embargo, para el fútbol femenino de su país es una eminencia. Y sus logros allí le permitieron estar hoy en Qatar.

Un estudioso del fútbol

Sin chances de llevar adelante una carrera en el fútbol inglés, decidió que lo suyo iría mejor como entrenador. Y se preparó para eso, comenzando a estudiar a muy temprana edad y con su primera escuela de fútbol fundada a los 23 años.

El fútbol y Maradona

Tenía 10 años cuando Inglaterra, su país, y Argentina se enfrentaron en México 86. “Me acuerdo de ver a Maradona contra Inglaterra acompañado de mi padre. Aquel fue el momento en que me enamoré del fútbol”, reveló el técnico ante los micrófonos de Sky Sports hace tiempo.

Un contacto con Brasil

En Inglaterra se cruzó con un empresario fanático del fútbol brasileño y que decidió fundar escuelas con ese estilo en Inglaterra. Así decidió viajar a tierras de la Canarinha donde, según cuentan "aprendió a ver el fútbol como un arte".

Del Sunderland a los canguros

Trabajó en la escuela de fútbol del Sunderland, donde los jugadores llevaban a sus hijoslo catapultó luego a Nueva Zelanda, gracias a un contacto que le ofreció comenzar a trabajar allí, en un país cuya tradición futbolística era escasa. Trabajando con el femenino neozelandés, logró clasificar al Mundial Sub 20 a su selección en 2006 y 2008 y a la Mayor a los Mundiales de 2007 y 2011.

Un viaje a Canadá

Tras el último Mundial, fue Canadá quién lo llamó en la búsqueda de hacer un buen papel teniendo en cuenta que sería local en el 2015, tras haber sido eliminadas en la fase de grupos en el 2011.

Su primer logro dorado

Apenas asumió, para los Panamericanos de Guadalajara conquistó su primer título, apenas un mes después de llegar. Había sido plata en 2007, por detrás de Brasil y Estados Unidos y logró llevarse el título en México.

Al podio olímpico

En el 2012, pegó el salto en los Juegos Olímpicos, obteniendo la medalla de bronce en Londres 2012, en su segunda presentación. Herdman había logrado meterlos por primera vez en un JJOO en Beijing 2008, siendo octavas.

Al siguiente Juego, en Brasil 2016, con un equipo de juveniles que él mismo promocionó a la mayor, el equipo canadiense repitió su puesto en el podio. El sueño de aquel plantel histórico que a su llegada le dijo a Herdman que querían el oro se cumplió en Tokio 2020 con otra entrenadora. Pero no cualquier entrenadora.

La sucesora

Bev Priestman fue quien se hizo cargo del equipo en 2018, cuando Herdman fue anunciado para dirigir el equipo masculino. Ella también creció en Consett, y tenía sólo 13 años cuando Herdman la entrenó por primera vez en su escuela de fútbol brasileña. Fue su entrenadora asistente cuando lograron el bronce en 2016. Y con ella continuaron el camino y lograron el oro que se le negó antes.

Al masculino

En 2017, cuando ya planificaban el próximo Mundial femenino tras haber sido cuartas en 2015. Pero a comienzos del 2018, la federación canadiense anunció que John Herdman se convertiría en el entrenador del equipo masculino, en la búsqueda de volver a un Mundial tras 36 años y pensando en el 2026, cuando Canadá será uno de los anfitriones.

En febrero del 2019, predijo que lograrían llegar a Qatar y luego de un par de tropezones, una victoria ante los Estados Unidos por 2 a 0 con un Alphonso Davies, de 18 años, y un Jonathan David, de 19, le dieron el triunfo ante un rival al que no vencían hace 35 años.

Al Mundial

Apenas dos derrotas en 20 partidos le dieron la clasificación para llegar a Qatar. Aunque cayó en su primer partido ante Bélgica y ahora deberá enfrentarse a Croacia por el Grupo F para seguir teniendo chances en la Copa Del Mundo, en el país de norteamérica sienten que es un primer paso de muchos.

Todos hablan de un entrenador motivador, obsesivo, innovador, fanático pero que además es un estudioso de la táctica, un conocedor del fútbol desde la raya de cal. Que ya hizo historia y quiere un poco más.