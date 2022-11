La trama del brazalete OneLove en Qatar 2022 sigue dando de que hablar. Solo unas horas después de que nueve Federaciones anunciasen su descontento con FIFA ante las sanciones que sufrirían los jugadores que utilizasen dicho ítem en la Copa del Mundo, aseguran que Alemania ha recurrido al TAS de cara a poder vestir dicha prenda en su debut del torneo. Hay mucho dinero en juego.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Países Bajos, Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca son los participantes del torneo que manifestaron su enojo con Zúrich ante las sanciones económicas y deportivas (amarilla al capitán en el minuto 1 de los encuentros) que sufrirían los jugadores que utilizan ese brazalete para reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI en el deporte rey. La trama no acabará con el duro comunicado que recorre el mundo en las últimas horas.

Desde MARCA aseguran que la Federación Alemana de Fútbol no se detendrá en su cometido y que ha acudido al TAS para buscar un fallo que le permita llevar el brazalete esta misma tarde en Qatar cuando los hombres de Hansi Flick debuten ante Japón en el Grupo E de la Copa del Mundo. FIFA apunta que no hay una base legal que permita dicho cambio de postura a corto plazo.

También hay dinero en juego

Los deseos de Die Mannschaft por utilizar dicho brazalete no solo pasan por defender su ideología frente al tema, sino igualmente por no provocar un vacío en las cuentas de la Federación. REWE Group, segundo mayor grupo turístico de toda Europa, anunció que rompe su patrocinio con el ente regulador del fútbol alemán por la no portación de la cinta de capitán OneLove. Es uno de los tres grandes ingresos que tiene la asociación.

"Para nosotros el fútbol significa, entre otras cosas, juego limpio, tolerancia y solidaridad. También defendemos estos valores", ha asegurado Lionel Souque, CEO de REWE, tras el anuncio de Alemania y otras 8 federaciones de no utilizar dicha prenda en la Copa del Mundo. El TAS, aseguran desde MARCA, puede dictar sentencia en las próximas horas.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22