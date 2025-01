Raúl Ruidíaz hizo oficial su retiro de la Selección Peruana: "Es una página cerrada"

Raúl Ruidíaz hizo oficial su retiro de la Selección Peruana a los 34 años. Sorprendiendo a todos con la noticia, pues si bien ahora mismo no era considerado, todos pensaron que podía tener una nueva oportunidad con un nuevo técnico.

Pero el delantero Raúl Ruidíaz ha preferido terminar con los murmullos, ha salido al frente e hizo oficial su retiro de la Selección Peruana. Colgando así su camiseta, esa que supo llevar hasta el Mundial de Rusia 2018, la ‘Pulga’ no va más.

Y es que la situación tampoco fue fácil, según explica el mismo Raúl Ruidíaz. Dando la noticia de que se retira de la Selección Peruana en ‘Al Ángulo’, el delantero expresó sus reflexión y dio su punto de vista.

Raúl Ruidíaz hizo oficial su retiro de la Selección Peruana: “Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. La Selección es una página cerrada en mi vida”.

¿Por qué Raúl Ruidíaz se retiró de la Selección?

Hay que recordar que Raúl Ruidíaz se retira de la Selección Peruana a los 34 años, edad que también tiene Gianluca Lapadula. Si bien la ‘Pulga’ fue muy criticado, el delantero reveló que no ve le afecta.

Raúl Ruidíaz habló sobre las críticas que recibió por su paso en la Selección Peruana: “Yo nunca le he hecho caso a las críticas. No veo televisión y veo poco fútbol. No puedo tomarme el tiempo de empezar a leer comentarios negativos. Lo que la gente puede hablar no me afecta”.

¿Cuántos goles marcó Ruidíaz con Perú?

Raúl Ruidíaz marcó 4 goles en 54 partidos con la Selección Peruana. Siendo uno de los promedios más bajos en la historia del balompié nacional, el delantero no tuvo una buena cosecha con la ‘Bicolor’.

¿Cuándo debutó Ruidíaz con Perú?

Raúl Ruidíaz debutó con la Selección Peruana en la Copa Kirin 2011. Jugando ante Japón el 1 de junio, aquel duelo terminó empatado sin goles. El primer gol de Raúl Ruidíaz con Perú fue ante Venezuela en el 2016. Anotando por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018, la ‘Pulga’ concretó el empate 2-2 en Lima el 24 de marzo.

