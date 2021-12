El Estadio Ras Abu Abud, también conocido como el 974, es nada menos que la primera cancha desmontable y fue construida con materiales reciclables. Cuando se termine la Copa del Mundo de Qatar 2022, este escenario de 48 mil espectadores va a ser desmantelado por completo para luego construir un parque y una costanera para la población local. En esta nota te contamos cómo surgió la idea.

El británico Mark Fenwick, integrante de la firma española Fenwick Iribarren Architects (FIA), habló en entrevista para la revista AD sobre el innovador estadio: “Tenía este proyecto en un solar a un lado del agua: ¡contenedores! Me fui a comprar una caja de LEGO y comenzamos a jugar. Poco antes había hecho un viaje a Sudáfrica y vi los estadios abandonados, entonces, me quedó esta idea de ‘esto no puede ser’. Ver ese desgaste de dinero en algo que solo sirvió para sólo un mes me da mucha pena”.

Además, detalló: “Es un estadio que está hecho con lo más global que existe: un contenedor de transporte. La idea de este estadio es desmontarlo y transportarlo a otros sitios del mundo. En este caso no está, está empezando, me falta llevarlo a otro sitio. Hay que esperar al último día de la Copa para comenzar a guardarlo y ver qué sigue. Podría ir al siguiente mundial o empaquetarlo en 20 pequeños edificios”.

Este estadio ya fue inagurado en el partido entre Emiratos Árabes Unidos y Siria por el Grupo B de la Copa Árabe. En la Copa del Mundo se efectuarán siete cotejos: seis partidos de fase de grupos y uno de octavos de final.

¿Cuáles son los estadios que ya se inauguraron para la Copa del Mundo?

Además del Ras Abu Abud, se inauguraron otros seis estadios hasta el momento: Al Janoub, Al Thumama, Internacional Khalifa, Ciudad de la Educación, Ahmed bin Ali y el Al Bayt. Sólo falta el Icónico de Lusail, que tendrá una capacidad de 86.250 espectadores, convirtiéndose de esta manera en el más grande del país.