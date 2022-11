Confirmada la baja de Karim Benzema, en Francia comenzaron a trabajar en el futuro reemplazante del goleador,el reglamento de FIFA le permite incluír y reemplazar a cualquier jugador lesionado hasta 24 horas antes del debut en la Copa del Mundo.

Según el calendario del Mundial de Qatar, Francia recién debuta el martes 22, por lo que tiene hasta el lunes para buscar al reemplazo del goleador del Real Madrid que ha tenido muchos problemas físicos en el inicio de esta temporada y le terminaron pasando factura en el Mundial.

Didier Deschamps que había convocado solo 25 futbolista a la Copa del Mundo, es la selección que más bajas ha tenido, Pogba, Kanté, ahora Benzema y debe decidir si va a sustituir al delantero del Real Madrid y tiene como fecha límite el lunes a las 20:00 horas de Doha, para tomar la decisión.

"Sólo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección. Los sustitutos no tendrán que estar incluidos obligatoriamente en la lista provisional", marca el reglamento, por lo que los candidatos a reemplazarlo son varios, y no se limita a la lista de 55 entregada por los entrenadores.

Está claro que en el once, el gran candidato a ocupar ese lugar es Oliver Giroud, pero toma fuerza la posible aparición de Christopher Nkunku, figura destacada de la Bundesliga que venía esperando un lugar en la delantera de Francia, que sigue siendo muy temible con nombres como Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé, sin embargo el propio jugador sabe que su lugar puede ser ocupado por alguien más.

El mensaje de Benzema para ser sustituído por lesión en Francia.

En un sentido mensaje en sus redes, Benzma avisó que se baja de la Copa del Mundo diciendo: "En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una gran Copa del Mundo. Gracias por todos sus mensajes de apoyo".