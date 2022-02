FIFA anunciaba en las horas últimas horas una serie de medidas alrededor de la selección rusa de fútbol en relación con el Mundial de Qatar 2022. Desde el máximo ente de este deporte se vienen dando reuniones para encontrar una solución a los pedidos de Francia y compañía de expulsar al equipo del este de Europa del torneo que paralizará al planeta en noviembre. ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió?

Republica Checa, Polonia y Suecia se niegan a jugar en su territorio, Inglaterra descartó cualquier encuentro ante ellos mientras la guerra azote a Ucrania y hasta Francia ha pedido formalmente su descalificación de Qatar 2022. FIFA tiene un problema y este se llama Rusia, donde si bien de momento no habrá consecuencias en cuanto a una hipotética participación en la Copa del Mundo, todos esperan por el devenir de los acontecimientos para conocer si harán parte o no del torneo que reúne a las mejores 32 selecciones del planeta.

“Se debería excluir a Rusia de la Copa del Mundo. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a la exclusión de Rusia”, fueron las palabras de Noel Le Graet, presidente de la federación francés en relación a lo que FIFA de momento no ha determinado. No sería la primera vez.

1992, el último antecedente

¿Cuándo fue la última vez que una selección con posibilidades de meterse en la Copa del Mundo fue expulsada del torneo directamente desde Zúrich? No hay que devolverse mucho en el tiempo realmente, pues desde FIFA ya han tomado este tipo de decisiones en el pasado cuando el conflicto armado azotó a uno de participantes en sus torneos.

Yugoslavia es hasta aquí la última selección expulsada por FIFA de sus competencias. Fue en 1992 cuando en pleno estallido de la guerra de los Balcanes y en compañía con UEFA, se decidía no solo sacar al país del Mundial de Estados Unidos 1994 sino igualmente de todas las competencias oficiales de este deporte. De momento por lo menos, Rusia no sufrirá el mismo destino.