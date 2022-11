Por la segunda fecha de la fase de grupos de Qatar 2022, la Selección Española empató por 1-1 ante Alemania en el Estadio Al Bayt. Los de Luis Enrique tenían la ventaja y un pie y medio en los octavos de final, pero los de Hansi Flick despertaron y rescataron un punto a 10 minutos del final.

Luego del espectacular debut por 7-0 ante Costa Rica, el combinado ibérico se posicionó como uno de los candidatos a levantar la copa en este Mundial. Sin embargo, este domingo tenían que enfrentar a la otra potencia del grupo para ver dónde estaban parados.

Álvaro Morata, con un desvío en el área para vencer a Manuel Neuer, adelantó a los españoles en el arranque del complemento y, con 6 puntos, solo una catástrofe los sacaba de los octavos de final. Pero Niclas Füllkrug apareció sobre el final para complicar las cuentas.

¿QUÉ NECESITA ESPAÑA PARA CLASIFICAR?

A pesar de que se les escapó la victoria por muy poco, España continúa siendo favorita para meterse en la siguiente instancia. La buena noticia para los de Luis Enrique es que dependen de sí mismos para clasificarse e incluso hacerlo en la primera plaza.

Un empate ante Japón les alcanzará para abrochar la clasificación e incluso podrían hacerlo como líderes si es que Costa Rica no le gana a Alemania. En caso de obtener una derrota, necesitarán que los alemanes no ganen por una abultada diferencia o que la caída ante los nipones no sea lo suficientemente catastrófica como para remontar los 13 goles de ventaja que tiene la Roja ante los Ticos.