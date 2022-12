El delantero de la selección inglesa, quien fuese baja ante Senegal. por un problema familiar en Reino Unido, no tiene ahora mismo fecha para volver a Qatar 2022 con Inglaterra. Southgate no pondrá trabas a Sterling.

Para muchos era una sorpresa no verle en el césped ante Senegal o en el banquillo, pero había una explicación más que conocida por estas horas y que tiene a los medios inglesas especulando con el regreso, o no, de Raheem Sterling a la Copa del Mundo. Hasta el momento, el delantero del Chelsea no tiene tiquete de vuelva a Qatar 2022.

Un robo en el domicilio del futbolista, donde se encontraba su familia y donde fue utilizada la violencia, provocó el regreso del extremo de Gareth Southgate al Reino Unido para conocer de primera mano una situación que ha conmovido a la sociedad londinense. Raheem Sterling, baja ante Senegal, tiene todo apoyo de la FA para quedarse con sus seres queridos hasta que lo considere necesario.

“Sigue sin estar claro en qué fecha la propiedad fue robada y establecer esto forma una parte clave de la investigación…Ellos (la familia de Sterling) contactó con la policía justo antes de las nueve de la noche para informar de que un número de artículos de joyería, incluyendo relojes, habían sido sustraídos. Unos oficiales se personaron en la dirección más tarde, esa misma noche, y volvieron por la mañana para hablar con los residentes (en la vivienda)”, dicta el informe de las autoridades de Surrey sobre lo ocurrido en el hogar del futbolista.

¿Baja ante Francia?

“¿Volverá Sterling? No lo sé. La prioridad en este momento es que esté con su familia…Que se tome el tiempo que necesite”, palabras del propio Gareth Southgate tras la victoria ante Senegal y a la espera de lo que será el choque con Francia del día sábado en el Estadio Al Bayt. The Sun apunta que de momento, el propio Sterling no tiene en su mente viajar rumbo a Oriente Medio.

“Raheem les ha dicho a todos sus compañeros: 'No hay forma de que vaya a ningún lado a menos que esté 100 por ciento seguro de que mi familia puede estar a salvo’”, dictan las fuentes citadas por The Sun sobre una situación que ha generado una preocupación en toda la delegación inglesa, cuya gran parte de sus familias se encuentran por Reino Unido mientras la Copa del Mundo sigue adelante.

