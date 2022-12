La muerte del periodista estadounidense, Grant Wahl en el Mundial de Qatar 2022 ha generado una inmensa polémica. El reportero se desplomó en pleno encuentro entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final y han surgido varios rumores sobre las causas de su muerte. Ahora su esposa ha salido a explicar todo.

Lo ocurrido con Grant Wahl generó una inmensa cantidad de teorías durante el Mundial de Qatar 2022. El propio hermano del reportero disparó la polémica al afirmar que este recibió amenazas de muerte luego de mostrar su apoyo a la comunidad LGBT en el evento.

Ahora ha quedado descartada la sospecha de que Wahl fue asesinado en la Copa del Mundo. Su viuda, Céline Gounder confirmó el motivo de muerte del periodista luego de que se realizara la autopsia de su cuerpo en la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

Resultados de la autopsia

En un comunicado publicado en la página web de su difunto esposo, Gounder reveló los resultados de la autopsia y acabó con todos los rumores y teorías. "Grant murió por la rotura de un aneurisma aórtico ascendente de crecimiento lento y no detectado con hemopericardio".

"La presión torácica que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ni la reanimación cardiopulmonar ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con COVID. Su muerte no estuvo relacionada con su estado de vacunación. No hubo nada criminal en su muerte" añadió.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22