Portugal no pudo en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y fue eliminado a manos de la sorprendente Marruecos, que hizo historia al convertirse en la primera selección del continente africano en llegar a semifinales en el torneo más importante a nivel selecciones. La cara de la decepción lusa no fue otro que Cristiano Ronaldo, quien pudo haber jugado su última Copa del Mundo como jugador profesional.

CR7 arrancó el partido ante Marruecos desde el banco de los suplentes, tal como sucedió en el duelo anterior ante Suiza por los octavos de final. Entró en el comienzo del segundo tiempo, pero no pudo cambiar la historia del partido y los 'Leones del Atlas' avanzaron a semifinales, mientras que el 'Bicho' terminó desconsolado y con lágrimas por doquier.

A partir de esto, apareció la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, quien arremetió contra el "culpable" de la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar 2022. Para la modelo y empresaria, el entrenador Fernando Santos sería el responsable del fracaso portugués ante Marruecos. ¿Por qué? Aquí da sus motivos.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da elecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano te admiramos", escribió Georgina en una historia de Instagram.

La pareja del 'crack' nacido en Madeira ya había arremetido contra Fernando Santos en el partido de octavos de final ante Suiza cuando el entrenador dejó en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo. Le dedicó un mensaje polémico en Instagram, tal como hizo recientemente con este duelo de cuartos.

