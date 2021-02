El 1 a 1 del plantel de Tigres: ¿Cómo es el rendimiento de cada jugador en lo que va de la temporada?

Tigres UANL está pasando por un momento totalmente soñado e histórico. Salió Campeón de la Concachampions luego de varios intentos y se encuentra en la gran Final del Mundial de Clubes, donde podría dar el golpe ante el Bayern Múnich y ser el primer equipo mexicano en coronarse en la competición.

Además, es un equipo de los más fuertes dentro de la Liga MX. En el Guardianes 2020 llegó hasta los Cuartos de Final de la Liguilla, cuando fue eliminado por Cruz Azul tras un mal partido en casa. En este Guardianes 2021 arrancó de buena manera y también promete dar pelea.

El Tuca Ferretti, líder de este Tigres histórico (Imago 7)

El buen rendimiento del equipo de Ricardo Ferretti se basa, además del buen accionar en lo colectivo, en grandes destellos individuales. A continuación, un repaso de la actividad que está teniendo cada jugador de la plantilla Felina. Podemos apreciar cómo el Tuca se apoya en una base de elementos y les da muchísimo rodaje para que tengan la confianza por las nubes.

El Patón se perdió algunos partidos al inicio de la temporada por Covid-19, pero desde que regresó ha marcado la diferencia. Acumula 22 partidos en todas las competiciones y en 11 de ellos (50%) mantuvo la valla invicta. Además, Tigres sólo perdió en 3 de esos encuentros.

Miguel Ortega

A Miguel Ortega le tocó reemplazar a Nahuel Guzmán en 2 partidos en lo que va de la temporada. No pudo mantener la valla invicta y le marcaron 4 goles: Tigres empató 1 y perdió el restante.

El Titán se ha convertido en un emblema en la defensa Felina, jugando tanto de central como de stopper por ambos costados. Acumula 21 partidos y anotó 1 gol; Tigres sólo cayó 3 veces cuando él estuvo presente.

Francisco Meza

El colombiano de 29 años ha jugado 22 partidos hasta el momento en la 2020/21, marcando 1 gol y repartiendo 1 asistencia. El Auriazul perdió 4 veces con él en cancha.

Diego Reyes

El ex-América disputó 14 encuentros en lo que va de la temporada y no marcó goles. Se ha ganado la titularidad para el Mundial de Clubes: jugó todos los minutos ante Ulsan Hyundai y Palmeiras.

Hugo Ayala

El oriundo de Morelia pareciera ser la cuarta opción para la zaga central. A pesar de que lleva 17 partidos en el semestre, ha perdido mucho terreno en las últimas semanas y no ha jugado los duelos más importantes de Tigres como titular.

Francisco Venegas

El joven de 22 años está totalmente tapado por 4 centrales de mucha jerarquía, por lo que sólo jugó 2 partidos en la temporada. Ingresó 12 minutos en la derrota 1-3 ante Chivas por el Guardianes 2020 y fue titular en la victoria ante Atlas 2-0 en este Guardianes 2021.

Juan José Purata

El elemento de 23 años vive una situación similar a la de Venegas. Sólo disputó 3 partidos en la 2020/21 con un total de 36 minutos, por lo que claramente está lejos de ser tenido en cuenta por Ricardo Ferretti en esta etapa.

Aldo Cruz

El lateral por izquierda no ha tenido minutos con Tigres en esta temporada. Cabe resaltar que hasta el 31 de diciembre de 2020 defendió la playera de Tijuana, donde ahí sí tenía más participación.

Luis Rodríguez

El Chaka, otro estandarte en la defensa Felina. Los 24 partidos que lleva disputados en lo que va de la temporada le permitieron, entre otras cosas, ganarse un lugar en la Selección Mexicana de Gerardo Martino. Marcó 2 goles y repartió 2 asistencias.

Luis Rodríguez, con un puesto en la Selección Mexicana (Getty Images)

Jesús Dueñas

El nacido en Zamora de Hidalgo es uno de los preferidos por Ricardo Ferretti: jugó 26 partidos hasta el momento, por lo que disputó el 100% de los duelos de Tigres UANL. Marcó 1 sola vez.

El capitán argentino acumula 24 duelos en esta temporada, habiendo sido titular en todos ellos. A pesar de que anotó 1 solo gol, está claro que su gran labor se mide con otra vara.

Rafael Carioca

El brasilero de 31 años es el compañero habitual de Pizarro en la mitad de la cancha. Él también jugó 24 partidos (en todos fue titular) y anotó 1 solo gol.

Jordan Sierra

El mediocentro ecuatoriano ha sido utilizado como revulsivo en 8 partidos y fue titular en 1 solo. Disputó 152 minutos, por lo que no es un elemento muy recurrente para el Tuca.

Leonardo Fernández

Hasta el momento no ha podido explotar todas sus condiciones, y mucho de eso tiene que ver con que Ferretti no lo incluyó en los partidos más importantes de Tigres (no jugó la Liguilla del Apertura 2020 y no ha tenido minutos en este Mundial de Clubes). Acumula 15 encuentros, anotó 1 gol y repartió 2 asistencias.

Javier Aguino

Aquino se ha adueñado por completo de la banda izquierda del ataque Felino. Lleva disputados 24 partidos en la temporada y, a pesar de que todavía no anotó goles, ya repartió 7 asistencias, siendo clave en la ofensiva de Tigres.

Por distintos motivos, el Diente se ha perdido una buena parte de la temporada con Tigres. Jugó solamente 11 partidos en la 2020/21 (464 minutos) y le alcanzó para meter 6 goles y dar 2 asistencias. Cabe resaltar que no asistió al Mundial de Clubes por Covid-19.

Luis Quiñones

El zurdo es un titular habitual para Ricardo Ferretti por la banda derecha. Anotó 1 gol y repartió 6 asistencias en 20 partidos jugados en este semestre.

Raymundo Fulgencio

El juvenil de 20 años acumula 8 partidos en la temporada (1 como titular) y de a poco se va convirtiendo en un revulsivo habitual para el Tuca. Asistió 2 veces y ha participado en los 2 partidos del Mundial de Clubes.

Cocoliso llegó en este último mercado de pases para ser titular. Lleva disputados 5 partidos (3 de Liga MX y 2 de Mundial de Clubes) y ya anotó en 2 ocasiones. Contra Palmeiras dejó bien en claro que es un acompañante ideal para André-Pierre Gignac.

Julián Quiñones

El atacante colombiano ha jugado 19 encuentros en lo que va de la temporada, donde se destacan 3 titularidades en la Liguilla del Apertura. En total marcó 2 goles y dio 1 asistencia. En este Mundial de Clubes no ha tenido minutos.

El francés es, por escándalo, el jugador más determinante de Tigres UANL y lo deja claro en cada partido. En esta temporada acumula 17 goles y 1 asistencia en 23 partidos, teniendo un promedio goleador espectacular. Pequeño dato: es el máximo artillero del Mundial de Clubes con 3 tantos en 2 presentaciones y amenaza con hacerse con el título de goleo en la cara de Robert Lewandowski.

