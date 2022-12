Marruecos se alista para un nuevo desafío, para volver a reventar los pronósticos de la Copa del Mundo y para por qué no, meterse en la final de Qatar 2022. A solo unas horas de medirse con Francia, Walid Regragui analiza el choque con Le Bleus y deja una serie de dardos a quienes critican el estilo de su selección.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

El Estadio Al Bayt vivirá mañana el segundo encuentro por un lugar en Lusail del próximo 18 de diciembre. Marruecos, quien se encuentra invicto, con solo un tanto en contra en Qatar 2022 y que ha dejado por fuera a combinados de la talla de Bélgica, España o Portugal, no teme al cansancio o a las super estrellas de la Francia de Kylian Mbappé.

“Según avanza esto es más complicado. Vamos a jugar contra el campeón, con grandes jugadores y el mejor seleccionador del mundo. Creemos en pasar y por qué no en ganar la Copa del Mundo. No estamos cansados, quiero dejarlo claro, vamos a correr", reflexiona un Walid Regragui que eso sí, tampoco acepta quienes cuestionan el físico estilo de sus esquemas.

¿Dardos a España?

El entrenador de Marruecos no dudó en atizar a sus críticos: "Lo haremos como sabemos. ¡Cómo os hace soñar tanto la posesión! ¿Un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a Infantino que dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión. Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión. Si nos la dan pues bien, ya veremos y haremos lo que sea para que no nos ganen. No creo que nos dejen la posesión”.

“Ya sé que los europeos critican nuestro juego. Tenemos ganar por África, por los países que están evolucionando. No hay un solo estilo. Mira Francia contra Inglaterra, menos posesión pero ganaron. Son los mejores. La Francia de 2018 me hizo soñar. Deschamps es el mejor del mundo. Espero que no nos respete mañana Francia. Si lo hacen será más complicado", últimas palabras de un Walid Regragui que también apunto que los Leones del Atlas solo sueñan con levantar la Copa el próximo 18 de diciembre.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22