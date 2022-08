América poco a poco comienza a mostrar esa versión que tanto se esperaba para esta temporada en el Torneo Apertura 2022. Y es que luego de varias presentaciones en las que el equipo dejó muchas dudas y dejó escapar puntos de forma decepcionante, las Águilas han vuelto a competir al más alto nivel y la mejor prueba de ello es la goleada ante Pumas en el Clásico Capitalino.

Los de Fernando Ortiz parecen haber recuperado la confianza en su juego y actualmente suman dos victorias de manera consecutiva que han mejorado considerablemente su situación en la tabla general de posiciones. Sin embargo, ahora los Azulcremas tienen el reto de visitar a nada menos que Pachuca, su verdugo en el pasado Torneo Clausura 2022.

Pachuca y una racha que asusta

Los Tuzos son uno de los equipos más en forma en este tramo de la temporada y además mantienen una racha que llama poderosamente la atención: tienen 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Estadio Hidalgo. El equipo de Guillermo Almada no pierde en casa desde el 13 de septiembre del año pasado, cuando cayeron ante Toluca por 1-2. Acabar con esta hegemonía representa un reto mayúsculo para el América.

Jorge Sánchez no se olvida del América

Antes de emprender su viaje a Países Bajos para incorporarse al Ajax, Jorge Sánchez aprovechó la oportunidad para agradecer de nueva cuenta al América y no dudó en catalogar al club como el más importante de la Liga MX. "La verdad que es una vitrina grande el estar aquí. Jugador que me digas que no quiere venir a América es una total tontería, porque es el equipo más grande de México, es el equipo que te ayuda a crecer mentalmente, futbolisticamente y en tus metas. Y ahora yo lo estoy viviendo de esa manera", declaró para el diario Récord.