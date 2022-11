Todo hace indicar que como en cada año mundialista, el mercado de pases no se moverá demasiado. Qatar 2022 se lleva todas las miradas en el ámbito futbolístico y muchos clubes prefieren esperar a la gran cita para conocer más a determinados jugadores. América aún espera refuerzos de cara al Clausura 2023.

La eliminación en Semifinales del Apertura 2022 golpeó duro en Coapa, donde confiaban en las posibilidades de quedarse con el título. Por lo pronto, se sabe que Israel Reyes es el jugador más cerca de convertirse en refuerzo.

¿Lainez sin Mundial?

Aunque aún no es oficial, las últimas versiones señalan que Gerardo Martino ya tiene definida la nómina de 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022. En ella, no estaría el examericanista, Diego Lainez, quien formó parte del proceso pero no ha tenido demasiado protagonismo a nivel de clubes. De hecho, el jugador del Braga perdería el puesto ante Roberto Alvarado, futbolista de las Chivas del Guadalajara.

Tres americanistas a Qatar

Asimismo, la lista de Martino también confirmaría la presencia de tres jugadores del América en el Mundial de Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martin estarán entre los 26 convocados. La cifra supera a la que hubo en Rusia 2018, cuando sólo Edson Álvarez y Oribe Peralta representaron a las Águilas. Antes, en Brasil 2014, fueron cuatro: Francisco Rodríguez, Miguel Layún, Paul Aguilar y Raúl Jiménez.