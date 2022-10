El Torneo Apertura 2022 estuvo lleno de sorpresas, siendo la eliminación del América una de las más destacadas de la Liguilla. Y es que las Águilas después de haber quedado en lo más alto de la tabla general, se despidieron inesperadamente tras caer ante Toluca en semifinales.

Los Azulcremas, ahora, se preparan para hacer los ajustes necesarios en el mercado de pases rumbo al Torneo Clausura 2023. Si bien se espera que se mantenga la base del equipo del Tano Ortiz, lo cierto es que varios equipos vienen siguiendo de cerca a las figuras del América.

Álvaro Fidalgo estaría en la mira del Betis

Álvaro Fidalgo fue uno de los elementos más destacados del Apertura 2022 y aunque no pudo cumplir su objetivo de salir campeón, lo cierto es que su buen nivel le permitió estar en carpeta de clubes fuera de la Liga MX. Y es que de acuerdo con Azteca Deportes, el Real Betis tiene en la mira al mediocapista español de cara al mercado de invierno en Europa.

Edson Álvarez lamenta no haber llegado al Chelsea

Edson Álvarez reconoció que no fichar por el Chelsea le produjo una gran decepción en el pasado mercado de pases, pero asegura que aún mantiene la esperanza de dar el salto a un grande de Europa. “Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hicieran otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte, no podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Estoy muy decepcionado, pero estoy convencido de que tarde o temprano un gran club vendrá por mí”, dijo en diálogo con ESPN Países Bajos.

Los cuatros regresos que tendrá América de cara al Clausura 2023

Luego de lo que fue la inesperada eliminación en las Semifinales del Apertura 2022 a manos del Toluca en el Estadio Azteca, las Águilas ya se preparan para la próxima temporada. Saben que necesitarán varios refuerzos, y por algo se empieza... Fernando Ortiz contará con 4 jugadores que deben regresar a Coapa: Federico Viñas, Leonardo Suárez, Ramón Juárez y Renato Ibarra. El DT será quien decida quién se queda y quién se vuelve a ir.