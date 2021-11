El exportero Adrián Chávez reconoció que el americanismo quiere el título de liga como sea, a pesar de que el futbol mostrado en la ida contra Pumas no fue el deseado.

Un gran sector del americanismo está inconforme con el empate sin goles que sacó el América ante los Pumas y la manera en que su director técnico argentino Santiago Solari planteó el partido de ida de los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX jugado en el estadio Olímpico Universitario.

"No nos gusta ver al América así, pero vas a ver el sábado la diferencia que habrá en el estadio Azteca y si es posible meterle dos o tres goles a Pumas lo va a hacer", comentó Adrián Chávez, el histórico portero de las Águilas, en entrevista para Marca Claro MVS, de cara al partido de vuelta.

A pesar del planteamiento precavido de Santiago Solari, Adrián Chávez cerró filas en torno al entrenador argentino: "Me extraña que gente que es emblemática del equipo esté criticando a Solari, imagínate en la temporada pasada que perdió y ahora que hace un partido en donde le salió, pero pregúntale al americanismo que si quiere un campeonato y te dirá que sí como sea".

Santiago Solari gana el título o se va

Avalado por ocho títulos que ganó con el América entre 1986 y 1996 (dos Ligas dos Campéon de Campeones, tres Copas de Concacaf y una Copa Interamericana), Adrián Chávez lanzó una sentencia para Santiago Solari a quien no le bastará las buenas estadísticas de todo el año sin el campeonato.

"Si Solari no es campeón con el América debe de irse, porque es un equipo en donde el segundo lugar no sirve. La afición lo que quiere es campeonatos como sea. América no es como los demás equipos", remató el exportero.