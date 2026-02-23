River Plate atraviesa un pésimo momento en el futbol argentino. El conjunto de Núñez no tuvo un buen 2025 y comenzó el nuevo año con apenas dos victorias en seis partidos disputados del Torneo Apertura, con el agravante de que este domingo perdió ante Vélez y llegó a las tres derrotas consecutivas.

Esta situación pone en duda la continuidad de Marcelo Gallardo al mando del equipo tras un segundo ciclo que está siendo un fracaso. El ‘Muñeco’ no ha obtenido buenos resultados desde su regreso pese a las inversiones millonarias en refuerzos y, a pesar de ser una gloria de River, la paciencia parece haberse agotado.

Tras la derrota contra Vélez en el estadio José Amalfitani, se empezó a especular con la posibilidad de una salida de Gallardo del equipo y un periodista de ESPN ya adelantó que su reemplazante sería un entrenador con pasado en el Club América.

Santiago Solari sería el elegido de River Plate

Diego ‘Chavo’ Fucks, periodista de ESPN, informó este lunes en su cuenta de X: “El nombre y apellido que yo tengo como sucesor de Gallardo, en el caso de que decida no seguir, es el de Santiago Solari“. Sin embargo, fue cauteloso y añadió: “Todavía faltan varios pasos antes de entrar en ese juego. Solo cuento algo que averigüé”.

Captura de la información de Chavo Fucks en X

¿Cómo le fue a Santiago Solari como DT de América?

Santiago Solari llegó al América el 29 de diciembre de 2020, tras su salida de Real Madrid. Sin embargo, pese a las altas expectativas que generó con su llegada y el récord de puntos conseguido en 2021, no consiguió ningún título y se terminó marchando en marzo de 2022 tras un mal inicio en el Clausura: una victoria en ocho partidos.

Santiago Solari en su etapa como DT de América (GETTY IMAGES)

