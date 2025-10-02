Santiago Solari no cuenta con una larga trayectoria como entrenador, pero cada paso que dio en su carrera fue en instituciones de peso. Su primera experiencia fue en el Real Madrid Castilla, donde mostró condiciones para crecer. Luego, se le presentó la oportunidad de dirigir al primer equipo merengue, un reto enorme que lo dejó marcado y que lo mantiene como un personaje muy querido por la afición madridista.

Tras ese paso en Europa, el argentino decidió salir de su zona de confort y llegó al futbol mexicano. Fue nada menos que al Club América, uno de los equipos más grandes del país, donde vivió momentos intensos. Durante su etapa en las Águilas, conquistó la CONCACAF Champions Cup en 2021 y en 2022 cerró su ciclo en la Liga MX, que hasta ahora fue su última experiencia como director técnico.

Después de aquella etapa, Solari tomó la decisión de regresar a España. Su vínculo con el Real Madrid siempre fue fuerte y por eso volvió a la institución, aunque esta vez en un rol diferente. Actualmente, el exfutbolista es Director Deportivo del club blanco.

Sin embargo, el destino de Solari podría cambiar una vez más. En las últimas horas se conoció que un equipo extranjero tiene la intención de convencerlo para que vuelva a dirigir. La noticia encendió las alarmas, ya que no se descarta que pueda dejar el Real Madrid para iniciar un nuevo proyecto lejos de Europa.

¿Qué club busca a Santiago Solari?

De acuerdo con la información revelada por el periodista Santi Aouna, el Al Ittihad de Arabia Saudita ya habría iniciado conversaciones con Santiago Solari. La intención del conjunto árabe es sumar a un entrenador con experiencia internacional para reforzar su proyecto deportivo en medio de la gran inversión que atraviesa la liga saudí.

Aun así, Solari no es la única opción que tienen en la mesa. El Al Ittihad también estaría en contacto con nombres de peso como Luciano Spalletti, Sergio Conceição, Mark van Bommel y Roger Schmidt. Lo cierto es que el ex América está en carpeta y podría vivir un nuevo reto en un destino totalmente exótico para su carrera.

