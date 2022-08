Con la victoria en penaltis contra Los Ángeles FC (LAFC) en el partido de exhibición de la Leagues Cup, las Águilas del América regresan a la Liga MX para recibir en el estadio Azteca a los Bravos de Juárez en partido correspondiente a la decimosexta jornada del torneo Apertura 2022.

Una de las figuras a seguir antes, durante y despúes de este partido entre las Águilas del América y los Bravos de Juárez es el director técnico del equipo azulcrema, el argentino Fernando Ortiz quien en el transcurso de la semana rechazó sentirse preocupado por la consigna "Fuera Tano" que se convirtió en tendencia en redes sociales.

Las Águilas del América se encuentran en el lugar número 17 con cuatro puntos, una posición que incomoda a jugadores como el mediocampista español Álvaro Fidalgo. "No estamos contentos y no queremos que se repita lo del torneo pasado, para nada hay que llegar a ese momento, desde ya tenemos que sacar este partido (contra Bravos de Juárez) adelante en el estadio Azteca no podemos fallar”.

El mediocampista español asumió la responsabilidad que tienen las Águilas del América en este partido contra los Bravos de Juárez. "La obligación aquí es siempre, mañanaes muy importante porque tenemos que ganar si o si y sumar los tres puntos. La presión es algo que está en el día a día en este club y si creo que tenemos que ganar el partido contra Bravos", apuntó Álvaro Fidalgo quien al arranque del torneo señaló que el equipo azulcrema está obligado a salir campeón.

Apoyo total de Álvaro Fidalgo a Fernando Ortiz

Así como Henry Martín lanzó un mensaje de apoyo a Fernando Ortiz, Álvaro Fidalgo también respaldó a su director técnico. "Todos estamos en la misma línea y en el mismo barco, Tano ya estuvo como jugador aquí y sabe lo que es jugar acá, mañana no se puede fallar, nosotros somos los que jugamos y cuando gana uno ganamos todos y cuando pierde uno lo pierden todos, tenemos que estar juntos, a Tano lo veo tranquilo".